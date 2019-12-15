"Ливерпуль" назвал состав на полуфинал клубного ЧМ с "Монтерреем"

лавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выбрал 20 футболистов, которые сегодня вылетают на клубный чемпионат мира в Катар. В полуфинальном матче 18 декабря мерсисайдцы сыграют с мексиканским клубом "Монтеррей", который в предыдущем раунде победил катарский "Аль-Садд" (3:2).: Алиссон, Адриан, Энди Лонерган, Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Неко Уильямс, Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Адам Лаллана, Кертис Джонс, Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах, Джердан Шакири, Дивок Ориги.В другом полуфинале 17 декабря сыграют бразильский "Фламенго" и "Аль-Хилал" из Саудовской Аравии.Напомним, что "Ливерпуль" решил выставить две разные команды на четвертьфинал Кубка лиги и клубный чемпионат мира, так как оба турнира пройдут в одно время. Клубный чемпионат мира пройдет с 11 по 21 декабря, а матч 1/4 финала Кубка английской лиги с "Астон Виллой" — 17 декабря. Ожидается, что во внутреннем турнире «Ливерпулем» будет руководить тренер молодежной команды Нил Критчли.