Клопп: в решающие моменты Алиссон был на высоте

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги полуфинального матча клубного чемпионата мира с "Монтерреем" (2:1)."Все, что вам нужно, — это Алиссон. Он был на месте в решающие моменты. Мы провели очень тяжелый матч. Прекрасные голы, отличная игра. Атмосфера — супер.Не знаю, что с ван Дейком, но думаю, что он будет в порядке в ближайшее время. Посмотрим, что произойдет.Мы привезли с собой несколько молодых футболистов. Посмотрим, чем они смогут нам помочь. Мы хотим сыграть в финале и увидеть, что получится", — приводит слова Клоппа BBC.В финале "Ливерпуль" встретится с бразильским "Фламенго". Матч состоится в субботу, 21 декабря.