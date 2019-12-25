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Матич: сложно выбрать между Месси и Роналду, они оба лучшие игроки в истории футбола

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич в интервью Sporf порассуждал на тему того, кто лучше: форвард "Барселоны" Лионель Месси или нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Если вы спросите моего сына, то лучший — Роналду. Но они оба очень разные. У португальца есть большой талант, но большая часть его успеха обусловлена всей работой, которую он проделывал в течение карьеры. Месси же более талантлив, я не хочу сказать, что он не работает, он просто… другой. Сложно сказать, кто из них лучший. Они доминируют в течение 15 лет, поддерживать этот уровень столько лет очень сложно. Думаю, они оба лучшие футболисты в истории футбола", — сказал Матич.

Sport24


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Теги: Матич Роналду Месси
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