Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич в интервью Sporf порассуждал на тему того, кто лучше: форвард "Барселоны" Лионель Месси или нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Если вы спросите моего сына, то лучший — Роналду. Но они оба очень разные. У португальца есть большой талант, но большая часть его успеха обусловлена всей работой, которую он проделывал в течение карьеры. Месси же более талантлив, я не хочу сказать, что он не работает, он просто… другой. Сложно сказать, кто из них лучший. Они доминируют в течение 15 лет, поддерживать этот уровень столько лет очень сложно. Думаю, они оба лучшие футболисты в истории футбола", — сказал Матич.
Sport24
Матич: сложно выбрать между Месси и Роналду, они оба лучшие игроки в истории футбола
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