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Экс-игрок киевского "Динамо" Попов: знаю, что россияне и украинцы - один славянский народ

Бывший защитник киевского "Динамо" Горан Попов рассказал, на каком языке он разговаривал во время выступления за киевскую команду. Македонец защищал цвета киевлян с 2010 по 2014 год.

— Приехал в Киев, а в маркетах и ресторанах никто не говорит по-английски. Пришлось учить русский. Каждый день спрашивал у ребят, что это значит, а что это. Через 6 месяцев уже говорил, а двух лет хватило, чтобы говорить хорошо.

— Не удивляло, что все говорят по-русски, хотя есть украинский язык?

— Это очень интересно. Когда ехал, не знал, что в Украине говорят по-русски. Но когда посмотрел, что все украинцы говорят по-русски, научился русскому. Если бы все люди, все футболисты говорили по-украински, я бы научился украинскому.

Знаю, что это один славянский народ — Украина и Россия. И в обеих странах говорят по-русски.

Tribuna.ua


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Теги: Динамо Киев Попов
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