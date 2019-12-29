Джеррард назвал победу над "Селтиком" главной в своей тренерской карьере

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард назвал победу над "Селтиком" (2:1) в матче 21-го тура шотландского Премьершипа главной в своей карьере."Была ли это самая большая победа в моей тренерской карьере? Испытываю лучшие из возможных чувств в данный момент. Но не хочу отнимать значимости того, что мы недавно вышли в плей-офф Лиги Европы из группы, которая была на уровне группы Лиги чемпионов."Селтик" — фантастическая команда, достаточно посмотреть на то, чего они добились за последние годы. У них в команде серийные убийцы. Для меня и всех наших игроков это был большой вызов. Мы делаем все возможное, чтобы навязать "Селтику" борьбу в чемпионской гонке.Это большой момент для команды, для клуба, который прошел через множество неприятных моментов, потерпел слишком много поражений и испытал слишком много разочарований", — сказал Джеррард в послематчевом интервью.