Сын Кройфа возглавит сборную Эквадора

45-летний голландец Йорди Кройф, сын легендарного Йохана Кройфа, станет новым главным тренером сборной Эквадора, сообщает Marca. По информации источника, стороны уже договорились о подписании 3-летнего контракта.Ранее Кройф работал главным тренером в китайском клубе "Чунцин Лифань" и в "Маккаби" из Тель-Авива.Дебютный матч Кройфа в должности главного тренера сборной Эквадора состоится 26 марта — против национальной команды Аргентины.С 12 июня по 12 июля эквадорским футболистам предстоит сыграть в Кубке Америки. На данный момент сборная Эквадора занимает в рейтинге ФИФА 63-е место.