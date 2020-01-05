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Фанат из Болгарии убит в Греции. Его избили ультрас ПАОК и переехали машиной

Гражданин Болгарии умер в Салониках после того, как его атаковали фанаты греческого футбольного клуба ПАОК, сообщает AP.

28-летний мужчина и двое его друзей подверглись нападению фанатов ПАОК днем 5 января. 15-20 ультрас, вооруженные дубинками, напали на молодых людей возле парковки в центре города. Один из пострадавших упал на дорогу, где его переехала машина. Двое других граждан Болгарии получили травмы, но их жизням ничего не угрожает.

В настоящее время полиция разыскивает водителя и ожидает вскрытия тела погибшего, чтобы определить, умер ли он в результате наезда автомобиля или же был уже мертв, когда его переехало транспортное средство. В связи с инцидентом полиция задержала 14 человек.

Трое друзей, прибывших в Грецию, болеют за болгарский клуб «Ботев» из Пловдива. Болельщики «Ботева» дружат с базирующимся в Салониках «Арисом» — главным противником ПАОК в городе. В субботу все трое посетили дерби «Арис» — ПАОК, в котором «Арис» победил лидера лиги со счетом 4:2.

Sport24


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Теги: ПАОК
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