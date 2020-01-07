Сборная Алжира признана командой года в Африке

Сборная Алжира по футболу признана лучшей командой 2019 года в Африке. Об этом стало известно в ходе церемонии вручения наград Африканской конфедерации футбола (КАФ) во вторник.Футболисты алжирской сборной прошлым летом стали победителями Кубка африканских наций — 2019, обыграв в финале команду Сенегала (1:0).На награду лучшей команде Африки в 2019 году также претендовали сборные Мадагаскара, Нигерии, Сенегала и Туниса.Лучшим тренером Африки признан Джамель Бельмади, возглавляющий сборную Алжира.