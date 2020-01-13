Мюллер может выступить на Олимпиаде-2020 в составе сборной Германии

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер может принять участие в Олимпиаде 2020 года.Как сообщает Kicker, главный тренер молодежной сборной Германии U21 Штефан Кунц хочет включить 30-летнего игрока в состав национальной команды на Игры в Токио. По регламенту на соревнованиях могут выступать футболисты до 23 лет, но с 1996 года правила допускают включение в сборную трех игроков старше данного возраста.Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа. Если Мюллер будет включен в заявку на турнир, он пропустит часть предсезонной подготовки с "Баварией".За главную сборную Германии полузащитник провел 100 матчей и забил 38 голов, став чемпионом мира в 2014 году. В марте 2019-го главный тренер национальной команды Йоахим Лев объявил, что больше не будет привлекать к играм Мюллера, а также защитников Жерома Боатенга и Матса Хуммельса.