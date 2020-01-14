Бывший футболист сборной Турции Хакан Шукюр, проживающий в США из-за политического преследования на родине, рассказал о проблемах, с которыми столкнулся сфотографировавшийся с ним человек.
"Когда студент, сфотографировавшийся со мной, вернулся в Турцию, они нашли фото на его телефоне и отправили его в тюрьму на 14 месяцев", — приводит слова Шукюра Focus со ссылкой на Welt am Sonntag.
В 2016 году Шукюр столкнулся с проблемами из-за критики президента Турции Реджепа Эрдогана в социальных сетях. В дальнейшем Хакан был вынужден уехать в США. Сейчас экс-нападающий пребывает в Вашингтоне, где работает водителем такси и продавцом книг.
"Чемпионат"
Шукюр рассказал о турецком студенте, отправленном в тюрьму из-за фото с ним
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