Бывший форвард сборной Германии Лукас Подольски покинул японский клуб "Виссел Кобе". К японскому коллективу он присоединился летом 2017 года. Тогда Подольски подписал с клубом контракт на $ 5,4 млн в год.
34-летний нападающий провел в Японии более двух лет. За это время он забил 15 мячей в 52 матчах.
Стороны решили не продлевать соглашение. Сам Подольски поблагодарил фанатов за поддержку. Также он заявил, что никогда не забудет этот период в своей карьере.
Ранее Лукас выступал за "Кельн", "Баварию", "Арсенал" и "Интер". В 2014 году в составе сборной Германии он стал чемпионом мира.
Подольски покинул "Виссел Кобе"
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