Морозюк, которая исполнила гимн Украины в нижнем белье, грозит три года тюрьмы

Жене защитника "Ризеспора" Николая Морозюка, Ирина Морозюк, грозит тюремный срок за оскорбительное отношение к государственным украинским символам, сообщил юрист Юрий Юрченко в интервью "champion"

Источник: Инстаграм Ирины Морозюк

- Надругательство — это оскорбительное отношение, грубое издевательство или демонстрация пренебрежения. По статье 338 Уголовного кодекса Украины надругательство над государственными символами карается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или арестом на срок до трех лет, - заявил Юрист.



Напомним, Морозюк в своём инстаграме выложила видео, где исполняет гимн Украины в нижнем белье. После этого на жену футболиста посыпалась резкая критика и она удалила видео со своего профиля.



