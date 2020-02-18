Капелло: за расизм нужно не пускать на стадионы пожизненно

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло рассказал о своем отношении к расизму в футболе.

Источник: ИТАР-ТАСС

- Кто-то из болельщиков приходят на стадион специально для таких провокаций. Им нужно запрещать посещение стадионов на пожизненный срок, а не несколь матчей. Видел, что в Италии за такой проступок закрыли доступ на четыре года, но не на всю жизнь, - цитирует итальянца Sky Sports.





