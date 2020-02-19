Ранее нигерийский форвард выступал за "Сычуань Лонгфор" и забил 19 голов в 27 матчах второго по силе дивизиона Китая.
Подробности контракта 25-летнего нападающего не сообщаются.
Оланаре был игроком ЦСКА с 2016-го по 2018-й год и стал чемпионом России. Нападающий провел за "красно-синих" 28 матчей, в которых забил 4 гола.
Экс-форвард ЦСКА Оланаре перешел из одного китайского клуба в другой
Бывший нападающий московского ЦСКА Аарон Оланаре стал игроком китайского клуба "Чанчунь Ятай".
Фото: "Чанчунь Ятай"
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