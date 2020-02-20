По данным источника, 32-летний полузащитник заключит контракт с "Кайратом".
Отмечается, что Тошич успеет провести за "Партизан" еще три матча, после чего перейдет в клуб из Алматы. Футболист не смог договориться по условиям нового контракта с "Партизаном" и покинет клуб.
У Тошича также был вариант с китайским клубом, однако хавбек не стал рассматривать это предложение.
Тошич с 2010 по 2017 год выступал за ЦСКА.
Telegraf: Тошич станет игроком "Кайрата"
Как сообщает Telegraf, бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич продолжит карьеру в чемпионате Казахстана.
Фото: "Известия"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!