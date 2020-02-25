"Слишком часто занимаются сексом". Владелец "Стяуа" рассказал, почему футболисты плохо играют

"Мои игроки слишком часто занимаются сексом со своими подругами, поэтому играют не так хорошо в последних матчах. Поэтому в последнее время они играют не слишком хорошо.



Посмотрите на тренера ЧФР Петреску. Его футболисты занимаются любовью только раз в неделю", - цитирует Бекали ESPN.



"Стяуа", которая сейчас называется ФКСБ, в нынешнем сезоне находится на 5-м месте в турнирной таблице румынского чемпионата.