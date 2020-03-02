Также футболист оштрафован на 150 тысяч фунтов.
Напомним, Старридж уже получал дисквалификацию и штраф за нарушение правил о ставках летом 2019 года. Тогда 30-летний англичанин просил своего брата сделать ставку на свой возможный переход в "Севилью".
Сегодня стало известно, что турецкий "Трабзонспор" расторг контракт со Старриджем.
Старриджа дисквалифицировали на три с половиной месяца
Бывший форвард сборной Англии Дэниел Старридж дисквалифицирован на 3,5 месяца за ставки на спорт.
Фото: sportsport.ba
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