Старриджа дисквалифицировали на три с половиной месяца

Бывший форвард сборной Англии Дэниел Старридж дисквалифицирован на 3,5 месяца за ставки на спорт.



Фото: sportsport.ba

Также футболист оштрафован на 150 тысяч фунтов.



Напомним, Старридж уже получал дисквалификацию и штраф за нарушение правил о ставках летом 2019 года. Тогда 30-летний англичанин просил своего брата сделать ставку на свой возможный переход в "Севилью".



Сегодня стало известно, что турецкий "Трабзонспор" расторг контракт со Старриджем.