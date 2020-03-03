Лига A
Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия
Лига B
Корзина 1: РОССИЯ, Австрия, Уэльс, Чехия
Корзина 2: Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия
Корзина 3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия
Корзина 4: Болгария, Израиль, Венгрия, Румыния
Лига C
Корзина 1: Греция, Албания, Черногория, Грузия
Корзина 2: Северная Македония, Косово, Беларусь, Кипр
Корзина 3: Эстония, Словения, Литва, Люксембург
Корзина 4: Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова
Лига D
Корзина 1: Гибралтар, Фарерские острова, Латвия, Лихтенштейн
Корзина 2: Андорра, Мальта, Сан-Марино
Сегодня сборная России узнает соперников по Лиге наций-2021
Сегодня в 20:00 мск пройдёт жеребьевка группового этапа Лиги Наций-2021, где своих соперников узнает сборная России.
Источник: Лига Наций
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