Россияне сыграют с Сербией, Турцией и Венгрией.
В1: Северная Ирландия, Румыния, Норвегия, Австрия.
В2: Словакия, Израиль, Шотландия, Чехия.
В3: Турция, Венгрия, Сербия, Россия!
В4: Ирландия, Болгария, Финляндия, Уэльс.
Россия уже играла с Турцией в прошлом розыгрыше Лиги Наций, где заняла второе место в дивизионе B. Россияне выступают во втором дивизионе турнира.
Стали известны соперники России в Лиге наций
Названы соперники сборной России на Лигу Наций-2020
Источник: Лига Наций
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