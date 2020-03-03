Стали известны соперники России в Лиге наций

Источник: Лига Наций

Россияне сыграют с Сербией, Турцией и Венгрией.



В1: Северная Ирландия, Румыния, Норвегия, Австрия.



В2: Словакия, Израиль, Шотландия, Чехия.



В3: Турция, Венгрия, Сербия, Россия!



В4: Ирландия, Болгария, Финляндия, Уэльс.



Россия уже играла с Турцией в прошлом розыгрыше Лиги Наций, где заняла второе место в дивизионе B. Россияне выступают во втором дивизионе турнира.