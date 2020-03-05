Мать Криштиану Роналду рассказала о своем состоянии после инсульта

Мама нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Мария Долореш душ Сантуш Авейру в своем инстаграме рассказала о состоянии своего здоровья.

Фото: Reuters

Напомним, ранее 65-летняя Мария Долореш перенесла инсульт.



"Бог даст, и через несколько дней я смогу вернуться домой и продолжить нормально жить. Я знаю, что со мной произошло, это все осознанно. Мне очень повезло", - написала Долореш.



Напомним, Роналду после известия об этом отправился в Португалию и находился рядом с матерью.