"Конечно, атмосфера после его ухода стала лучше. С ним невозможно было чувствовать себя свободным. Трудно играть против него, но и сложно играть вместе с ним", - цитирует Ллетгета Goal.
Ибрагимович выступал за американский клуб с 2018 по 2019 год. Зимой 2020 года он заключил контракт с "Миланом".
Футболист "Лос-Анджелес Гэлакси": с уходом Ибрагимовича атмосфера в команде стала лучше
Футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Себастьян Ллеггет сообщил, что после ухода Златана Ибрагимовича атмосфера в команде стала лучше.
haber.com
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