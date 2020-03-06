Футболист "Лос-Анджелес Гэлакси": с уходом Ибрагимовича атмосфера в команде стала лучше

Футболист "Лос-Анджелес Гэлакси" Себастьян Ллеггет сообщил, что после ухода Златана Ибрагимовича атмосфера в команде стала лучше.



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