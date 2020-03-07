Полузащитник ПАОКа Понтус Вернблум, который ранее выступал за ЦСКА, прокомментировал решение своего бывшего одноклубника по армейскому клуба Расмуса Эльма завершить карьеры из-за проблем со здоровьем.
"Спасибо, что позволил мне пару лет наблюдать за твоей карьерой. Ты лучший футболист из тех, с кем я когда-либо играл, и еще лучший человек", - написал Вернблум.
Эльм выступал за ЦСКА с 2012 по 2014 год.
Вернблум назвал Эльма лучшим футболистом, с которым он когда-либо играл
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