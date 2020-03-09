Парагвайский журналист показал Роналдиньо в тюрьме (фото)

Журналист Эрнан Родригес в своём twitter-аккаунте опубликовало фотографию Роналдиньо в парагвайской тюрьме.

MUY FUERTE | As? se encuentra Ronaldinho Ga?cho en la Agrupaci?n Especializada. Eso si, sin perder su peculiar sonrisa ??? pic.twitter.com/SXEwv1VHIF — Hern?n Rodriguez (@HernanRSotelo) March 8, 2020

Напомним, что Роналдиньо и его брата несколько дней назад поймали с фальшивыми документами при въезде в столицу Парагвая. Футболист хотел вернуться обратно в Бразилию, но суд Асунсьона взял его под арест по приказу генпрокуратуры страны.Вчера Роналдиньо и его брат были заключены под стражу на полгода на время следственных действий.В Парагвае Роналдиньо намеревался поучаствовать в программе гуманитарной помощи местным детям и представить свою новую книгу.