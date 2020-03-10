Три гола в составе "Палмейраса" забил бывший нападающий "Спартака" Луис Адриано. В составе гостей гол забил Рауль Бабадилья.
Клуб из Сан-Паулу лидирует в своей группе, набрав 6 очков. "Гуарани" с 3 очками идет на 2-м месте.
32-летний бразилец выступал за "Спартак" с января 2017 года по июнь 2019 года.
"Палмейрас" обыграл "Гуарани", экс-форвард "Спартака" Адриано оформил хет-трик
В матче группы В Кубка Либертадорес "Палмейрас" одержал победу над парагвайским клубом "Гуарани". Встреча завершилась со счетом 3:1.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!