"Палмейрас" обыграл "Гуарани", экс-форвард "Спартака" Адриано оформил хет-трик

В матче группы В Кубка Либертадорес "Палмейрас" одержал победу над парагвайским клубом "Гуарани". Встреча завершилась со счетом 3:1.



Фото: ФК "Спартак"