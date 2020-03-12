В Хорватии до 31 марта приостановили все футбольные турниры

Турниры всех дивизионов в Хорватии приостановлены до 31 марта в связи с эпидемией коронавируса, передает пресс-служба хорватского футбольного союза.



Приостановлены мужские и женские турниры, Кубок Хорватии, матчи молодежных и ветеранских команд.



Сегодня появилась информация, что чемпионат Европы-2020, который должен состояться ближайшим летом, может быть перенесен на 2021 год. Также УЕФА досрочно остановит проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы.