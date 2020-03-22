Феллайни, у которого выявили коронавирус: вернусь на поле настолько скоро, насколько это возможно

Полузащитник китайского клуба "Шаньдунь Лунэн" Маруан Феллайни подтвердил, что у него выявили коронавирус.



"Я прошел тестирование на коронавирус. Результат оказался положительным. Друзья, всем спасибо за поддержку, спасибо медицинскому персоналу и клубу за заботу. Буду соблюдать требование врачей и надеюсь, что вернусь на поле настолько скоро, насколько это возможно. Пожалуйста, берегите себя", - написал Феллайни в инстаграме.



Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены все европейские чемпионаты.