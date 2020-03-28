"Подождём ещё хотя бы месяц, как у нас сложится ситуация. Пока что в Украине такой катастрофы нет. Возможно, мы не всё знаем, но пока всё выглядит так.
Хотелось бы, чтобы доиграли чемпионат. Есть много неопределенных позиций. Второе место, которое дает право играть в Лиге чемпионов, кто вылетит, кто будет в еврокубках. Нужно, чтобы команды собирались и решали, президенты клубов. Убытки понесут все. Сейчас одни команды будут платить, другие не хотят уже платить. Посмотрим, как всё повернется", — цитирует Маркевича "Трибуна".
В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены все ведущие футбольные чемпионаты Европы.
Единственная лига в Европе, которая не остановила проведение матчей из-за пандемии коронавируса - это чемпионат Белорусии.
Общее число инфицированных вирусом COVID-19 в мире превысило 666 000 человек. Погибло более 30 000 человек.
Маркевич: некоторые клубы Украины уже не хотят платить зарплату игрокам
Бывший тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич прокомментировал ситуацию в чемпионате страны в связи с распространением коронавируса.
Фото: Footbom
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