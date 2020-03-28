Маркевич: некоторые клубы Украины уже не хотят платить зарплату игрокам

Бывший тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич прокомментировал ситуацию в чемпионате страны в связи с распространением коронавируса.

Фото: Footbom