Матч "Витебска" перенесли в Борисов. Клуб объяснил это сложностями подготовки поля

Матч 3-го тура чемпионата Белоруссии "Витебск" - "Смолевичи", который должен был состояться в Витебске, перенесли в Борисов.

Фото: ФК "Витебск"