Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В "Витебске" перенос матча в другой город объяснили неблагоприятными погодными условиями, из-за которых не удалось подготовить поле.
Журналист Артём Локалов отмечает, что источники в telegram-каналах пишут, что такой шаг связан с большим количеством инфицированных в Витебске.
В первом туре команда играла на искусственном поле рядом с основной ареной с натуральным покрытием.
Чемпионат Белоруссии - единственный из европейских, который был продолжен в эпоху пандемии коронавируса. Ранее фанаты белорусского "Немана" просили руководство страны и местного футбола остановить чемпионат.
На сегодняшний день на территории Белоруссии подтвержден 351 случай заражения коронавирусом. 294 человека продолжают лечение, 53 вылечились, четверо умерло.
Матч "Витебска" перенесли в Борисов. Клуб объяснил это сложностями подготовки поля
Матч 3-го тура чемпионата Белоруссии "Витебск" - "Смолевичи", который должен был состояться в Витебске, перенесли в Борисов.
Фото: ФК "Витебск"
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