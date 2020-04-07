Вратарь "Смолевичей" Фильцов: здоровье людей важнее, чемпионат нужно приостановить

Голкипер белорусских "Смолевичей" Александр Фильцов выразил мнение, что чемпионат Белоруссии необходимо приостановить в связи в распространением коронавируса.
Фото: pressball
– К белорусскому чемпионату сейчас пристальное внимание. Многие страны приобрели права на его показ. Это, безусловно, положительный момент. Да и просто приятно, что чемпионат, в котором выступаешь, широко освещают. Тем не менее, считаю, что в сложившейся ситуации важнее здоровье людей и что чемпионат нужно приостановить до того времени, когда ситуация улучшится.

Мы играем для болельщиков. Посещаемость турнира и без того не самая высокая, сейчас же зрителей на трибунах почти нет, и обстановка совсем унылая. На нашем последнем матче 5 апреля с "Витебском" было порядка ста человек, - приводит слова Фильцова TeamRussia.

Ранее практически все футбольные чемпионаты Европы были приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции. В Белоруссии такие меры посчитали необязательными, чемпионат продолжается согласно графику.

На сегодня известно о 861 случае заражения коронавирусом в Белоруссии, 54 человека выздоровело, 13 умерло.

В России 7 497 случаев, из них 494 выздоровлений и 58 смертей. Чемпионат России по футболу был приостановлен как минимум до 31 мая.


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Теги: Фильцов Смолевичи
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