Вратарь "Смолевичей" Фильцов: здоровье людей важнее, чемпионат нужно приостановить

Голкипер белорусских "Смолевичей" Александр Фильцов выразил мнение, что чемпионат Белоруссии необходимо приостановить в связи в распространением коронавируса.

Фото: pressball