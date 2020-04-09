Как сообщает The Guardian, суд обязал Роналдиньо и его брата оставить залог в размере 1,6 млн долларов.
Напомним, футболист с братом был арестован в аэропорту Асунсьона с поддельными паспортами, после чего они месяц провели в тюрьме. Теперь Роналдиньо будет находиться в люксовом номере отеля Асунсьона под домашним арестом.
Роналдиньо заплатил 1,6 млн долларов залога, чтобы выйти из парагвайской тюрьмы
Стало известно, на каких условиях бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы.
Фото: Twitter
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