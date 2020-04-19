На данный момент число зафиксированных заболеваний коронавирусом стремится к двум с половиной миллионов. В Хорватии было подтверждено почти две тысячи заражений.
- Доиграть чемпионат без зрителей и на нейтральных полях? Да, такой вариант существует. Но вообще это все странно. Уже середина апреля, игроки не тренировались месяц. Если даже в ближайшие три-четыре недели начнутся групповые занятия, то все равно нужно будет время на восстановление физической формы.
Я сомневаюсь, что можно будет успеть полноценно подготовиться к возобновлению чемпионата. Думаю, после долгого перерыва у многих будет риск получить травму. Для тренеров ситуация будет проблематичной. Посмотрим. Скоро у УЕФА должна пройти видеоконференция, и тогда мы получим какую-то информацию, - приводит слова бывшего игрока RT.
Напомним, что РФС приостановил российский футбол до 31 мая.
Плетикоса: после долгого перерыва у многих футболистов будет риск получить травму
Бывший вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса рассказал о ситуации с возобновлением чемпионата Хорватии после приостановки из-за пандемии коронавируса.
Фото: Фратрия
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