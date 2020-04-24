"АЗ" недоволен распределением путевок в ЛЧ по итогам досрочно завершенного сезона

Клуб уже выступил с заявлением.

Вчера было принято решение досрочно завершить чемпионат Голландии. Лидирующий лишь за счет дополнительных показателей "Аякс" не был признан чемпионом, а состав дивизиона останется неизменным."АЗ", у которого столько же очков, сколько и у "Аякса", получит путевку в еврокубки как команда занявшая второе место. Таким образом "Аякс" попадет в Лигу чемпионов напрямую, а "АЗ" начнет турнир со второго отборочного раунда.В заявлении клуб из Алкмара выразил несогласие с таким раскладом и отметил, что предлагал Королевскому футбольному союзу Нидерландов иные пути распределения путевок.Ранее становилось известно, что "Утрехт" намерен обращаться в суд и в УЕФА. Команда не получит путевку в ЛЕ, несмотря на участие в финале Кубка и шестое место на момент приостановления сезона.На данный момент на территории Нидерландов было зафиксировано около 36 тысяч заражений коронавирусом.