Жена Боатенга: то, что мы так часто занимаемся сексом, не делает меня нимфоманкой

Мелисса Сатта, жена нападающего "Бешикташа" Кевина-Принса Боатенга, вспомнила заявление, которое она сделала в 2012 году.

Фото: Инстаграм Мелиссы Сатты

Тогда девушка заявила, что причина травматичности Кевина — регулярный секс с ней. А именно, 10 раз в неделю.



— В футболе нужно быть осторожным с тем, что говоришь, особенно когда речь идет о сексе. Вы не можете представить, в какой торнадо меня затянуло.



То, что мы так часто занимаемся сексом, не делает меня нимфоманкой, — рассказала девушка в интервью La Gazzetta dello Sport.



33-летний Боатенг выступает за "Бешикташ" на правах аренды из "Фиорентины". Семья воспитывает сына.