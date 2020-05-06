Экс-игрок "Ахмата" Жаба рассказал, что мог умереть после операции на колене

Экс-форвард грозненского "Ахмата" Лео Жаба, ныне выступающий за греческий ПАОК, рассказал, что мог умереть из-за инфекции.
Фото: Спорт день за днем
В ноябре 2019 у футболиста начались осложнения после операции.

- Спустя два месяца после операции я как-то проснулся с болью в колене и не мог пошевелиться. Поначалу в клубе не верили, что боль возникла из ниоткуда. Они рассчитывали на меня. В первые дни после появления симптомов была высокая температура, я не мог пошевелить коленом.

Была обнаружена серьезная инфекция. Я мог умереть. Провел 10 дней в больнице, получая лекарства через вену. Я потерял семь килограммов. Слава Богу, сейчас все стало лучше. Я выздоравливаю, - приводит слова бразильца Globo Esporte.

21-летний Лео Жаба начал профессиональную карьеру футболиста в бразильских клубах "Сан-Паулу" и "Коринтианс". Летом 2017 года он оказался в "Ахмате". В составе грозненского клуба Жаба провел 25 матчей и забил 3 гола.

Через год за 5 млн евро Лео перешел в ПАОК. За греческий клуб бразилец отыграл 49 матчей, забив 7 мячей и сделав 11 результативных передач. В его активе 11 матчей за молодежную сборную Бразилии (U20).


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Теги: Жаба Ахмат ПАОК
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