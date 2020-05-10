Прославившийся в интернете носильщик гроба рассказал, кого из футболистов хотел бы отнести к могиле

В интернете стал популярен видеоролик, где сначала главный герой терпит какую-либо неудачу, после чего следом подставляется фрагмент с носильщиками гроба, которые танцую и пляшут под песню. В оригинале же это видео с похорон в Гане, где на похоронах есть традиция веселиться и танцевать.
"Всем желаю долгой жизни. Но моя мечта - это отнести Роналдиньо к его последнему дому. Этот футболист всегда меня впечатлял. Потом Марадону, а потом и Месси", - цитирует Айду Goal.
https://t.co/s6TbZBXtAU pic.twitter.com/OUrLgyd3xP— Dance At Funeral ?? (@DanceAtFuneral) April 14, 2020