Гендиректор БАТЭ, служивший в милиции, демонстративно выбросил форму (ВИДЕО)

Гендиректор ФК БАТЭ Михаил Залевский выразил своё отношение к ситуации в Беларуси.



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Функционер, ранее служивший в милиции, выбросил служебную форму в мусор и снял это на видео. Таким образом он присоединился к военным и милиционерам, которые в знак протеста против репрессий в стране.В интернете всё чаще появляются аналогичные видео, на которых действующие и бывшие правоохранители срывают форму и выбрасывают её.В стране уже несколько дней проходят столкновения силовиков и жителей, недовольных переизбранием на пост президента Беларуси Александра Лукашенко. В Беларуси задержали более 7000 человек, несколько митингующих были убиты.Ранее стало известно о задержании форварда БАТЭ Антона Сароки.