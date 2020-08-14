Гендиректор БАТЭ, служивший в милиции, демонстративно выбросил форму (ВИДЕО)

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Нет слёз смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы Я бывший офицер и ныне СТЫДНО через край Прошу, ОСТАНОВИТЕСЬ ради мира Неужто вам ни женщин, ни детей не жаль? Присяги вспомните слова, отцов отвагу, доблесть дедов Здесь НЕТ ВРАГОВ, вокруг соседи, жёны и друзья ЗАДУМАЙТЕСЬ в кого вы направляете дубину Переступить через простых людей НЕЛЬЗЯ
В интернете всё чаще появляются аналогичные видео, на которых действующие и бывшие правоохранители срывают форму и выбрасывают её.
В стране уже несколько дней проходят столкновения силовиков и жителей, недовольных переизбранием на пост президента Беларуси Александра Лукашенко. В Беларуси задержали более 7000 человек, несколько митингующих были убиты.
Ранее стало известно о задержании форварда БАТЭ Антона Сароки.