Причина данного решения не сообщается. Напомним, что матчи 21-го тура чемпионата Белоруссии "Минск" – "Славия" и "Динамо" Минск – "Смолевичи" были отменены без объяснения причины, также переносились встречи 22-го тура.
Напомним, что массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа, после оглашения результатов выборов в президенты, где победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,1% голосов.
Источник: Tribuna.com.
Матчи 22-го тура чемпионата Белоруссии пройдут без зрителей на фоне протестов
В Белоруссии все матчи 22-го тура чемпионата пройдут без зрителей на фоне протестов.
Фото: чемпионат Белоруссии
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