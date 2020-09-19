Восемь футболистов погибли в результате ДТП в Гане

В Гане восемь футболистов молодежной лиги погибли в результате ДТП с автобусом.

Как сообщается, водитель автобуса, перевозившего игроков, не справился с управлением и съехал в реку. На месте погибло 6 человек, еще 2 скончались в больнице. Еще 4 игрока находятся в тяжелом состоянии.



Отмечается, что команда ехала на регистрацию для участия в молодежной футбольной лиге.



Футбольная ассоциация Ганы выразила соболезнования родным и близким погибших.



Источник: Sports World Ghana