Как сообщается, водитель автобуса, перевозившего игроков, не справился с управлением и съехал в реку. На месте погибло 6 человек, еще 2 скончались в больнице. Еще 4 игрока находятся в тяжелом состоянии.
Отмечается, что команда ехала на регистрацию для участия в молодежной футбольной лиге.
Футбольная ассоциация Ганы выразила соболезнования родным и близким погибших.
Источник: Sports World Ghana
Восемь футболистов погибли в результате ДТП в Гане
В Гане восемь футболистов молодежной лиги погибли в результате ДТП с автобусом.
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