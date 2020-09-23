В ближайшие дни руководить командой будет его помощник Геннадий Петров.
Сообщается, что Бородюк получил выгодное предложение от сборной. Он возглавил "Хорн" 11 августа, ни разу не выведя команду на матч.
Источник: пресс-служба австрийского клуба.
Бородюк покинул "Хорн". Команда ни разу не вышла на матч под его руководством
Российский футбольный тренер Александр Бородюк покинул австрийский "Хорн".
Фото: Sportbox
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