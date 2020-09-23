Бородюк покинул "Хорн". Команда ни разу не вышла на матч под его руководством

Российский футбольный тренер Александр Бородюк покинул австрийский "Хорн".

Фото: Sportbox

В ближайшие дни руководить командой будет его помощник Геннадий Петров.



Сообщается, что Бородюк получил выгодное предложение от сборной. Он возглавил "Хорн" 11 августа, ни разу не выведя команду на матч.



Источник: пресс-служба австрийского клуба.