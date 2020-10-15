Андрей Тихонов стал главным тренером "Астаны" в свой 50-летний юбилей

"Астана" объявила о назначении Андрея Тихонова на пост главного тренера команды.

Фото: ФНЛ

В 2009 году Тихонов, будучи футболистом, играл за "Астану" и стал лучшим игроком чемпионата, а также выиграл серебряную медаль.



Специалист не работал в должности главного тренера с 2018 года, его последней командой являются "Крылья Советов" (2017 - 2018).



Сегодня, 16 октября, Тихонов отмечает 50-летний юбилей.