Шаронов был назначен помощником украинского тренера "Пафоса" Михайленко

Бывший главный тренер "Рубина" Роман Шаронов стал ассистентом главного тренера в кипрском клубе "Пафос".

Фото: PafosFC

Экс-наставник "Рубина Роман Шаронов нашел новую работу - его новым клубом стал кипрский "Пафос". 44-летний специалист занял должность помощника главного тренера, которым является 47-летний украинец Дмитрий Михайленко.



В чемпионате Кипра "Пафос" набрал 8 очков после 7 матчей и занимает 8 строчку в турнирной таблице при 14 участниках.