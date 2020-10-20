Экс-наставник "Рубина Роман Шаронов нашел новую работу - его новым клубом стал кипрский "Пафос". 44-летний специалист занял должность помощника главного тренера, которым является 47-летний украинец Дмитрий Михайленко.
В чемпионате Кипра "Пафос" набрал 8 очков после 7 матчей и занимает 8 строчку в турнирной таблице при 14 участниках.
Шаронов был назначен помощником украинского тренера "Пафоса" Михайленко
Бывший главный тренер "Рубина" Роман Шаронов стал ассистентом главного тренера в кипрском клубе "Пафос".
Фото: PafosFC
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