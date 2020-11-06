Игрок "Колоса" Селезнев и хорватский тренер "Днепра" Йовичевич вступили в конфликт на тему украинского языка

Главный тренер "Днепра" хорват Игор Йовичевич потребовал от форварда "Колоса" Евгения Селезнева говорить по-украински, что привело к развитию конфликтной ситуации.

Фото: ФК "Кубань"