Между главным тренером "Днепра-1" Игором Йовичевичем и форвардом "Колоса" Евгением Селезневым возникла конфликтная ситуация после матча 9 тура УПЛ, в котором "Колос" одержал гостевую победу 2:0.
В ходе перепалки в подтрибунном помещении Йовичевич потребовал от Селезнева говорить с ним на украинском языке. На это Евгений ответил, что хорват Йовичевич не имеет права рассказывать, как ему говорить в его стране. Развившийся конфликт удалось погасить сотрудникам "Днепр Арены".
В матче "Днепр-1" - "Колос" экс-игрок краснодарской "Кубани" Евгений Селезнев открыл счет с пенальти на 25 минуте. В 6 матчах УПЛ нынешнего сезона 35-летний форвард забил уже 3 мяча (все с 11-метровых ударов) и выполнил 1 ассист.
Источник: Tribuna.com
Игрок "Колоса" Селезнев и хорватский тренер "Днепра" Йовичевич вступили в конфликт на тему украинского языка
Главный тренер "Днепра" хорват Игор Йовичевич потребовал от форварда "Колоса" Евгения Селезнева говорить по-украински, что привело к развитию конфликтной ситуации.
Фото: ФК "Кубань"
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