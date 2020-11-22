34-летняя спортсменка сдала очередной тест на коронавирус в расположении сборной. Результат теста был положительным. В настоящее время Марта находится на изоляции, её клуб "Орландо Прайд" был проинформирован о ситуации.
Марта — шестикратный обладатель титула лучшей футболистки мира. Она получала приз в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2018 годах. Она является двукратной серебряной медалисткой Олимпийских игр и серебряным призёром чемпионата мира 2007 года.
Одна из лучших футболисток мира заразилась коронавирусом
Бразильская футболистка Марта заразилась коронавирусом, сообщает пресс-служба Конфедерации бразильского футбола.
Фото: Reuters
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!