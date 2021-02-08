— Сейчас с удовольствием вернулся бы в Россию. В данный момент для меня предложение из российской команды, которая регулярно выступает в еврокубках, было бы хорошим вариантом, — цитирует футболиста "Советский спорт".
22-летний Татаев выступает за "Младу Болеслав" с января 2019 года, проведя за это время 51 матч и забив четыре гола. Контракт российского футболиста истекает летом 2022 года.
Защитник является защитником "Краснодара".
Татаев: с удовольствием вернулся бы в Россию
Защитник "Млады-Болеслав" Алексей Татаев признался, что не против вернуться в Россию.
Фото: Getty Images
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