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СМИ: Дзюбу не устраивает зарплата, предлагаемая турецкими клубами

По данным источника, экс-нападающий "Зенита" Артем Дзюба не смог найти в Турции вариант трансфера, приемлемый для него по заработной плате.
Фото: ФК "Зенит"
33-летний экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба не смог найти приемлемых для себя финансовых условий в клубах турецкой Суперлиги, сообщают СМИ.

По данным источника, все предложения по заработной плате для Дзюбы со стороны турецких клубов остались в диапазоне 1,2-1,5 миллиона евро в год, в то время как сам нападающий хотел бы получать больше. Ранее появлялась информация о желании Дзюбы договориться о зарплате в 2 миллиона евро в год и интересе к нему со стороны "Фенербахче", "Галатасарая" и "Коньяспора".

Сообщается, что в данный момент футболист с помощью иностранных агентств ведет поиск интересных для себя вариантов в других странах.

Источник: Metaratings.ru


Фенербахче Дзюба Российские трансферы
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