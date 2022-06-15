33-летний экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба не смог найти приемлемых для себя финансовых условий в клубах турецкой Суперлиги, сообщают СМИ.
По данным источника, все предложения по заработной плате для Дзюбы со стороны турецких клубов остались в диапазоне 1,2-1,5 миллиона евро в год, в то время как сам нападающий хотел бы получать больше. Ранее появлялась информация о желании Дзюбы договориться о зарплате в 2 миллиона евро в год и интересе к нему со стороны "Фенербахче", "Галатасарая" и "Коньяспора".
Сообщается, что в данный момент футболист с помощью иностранных агентств ведет поиск интересных для себя вариантов в других странах.
Источник: Metaratings.ru
СМИ: Дзюбу не устраивает зарплата, предлагаемая турецкими клубами
По данным источника, экс-нападающий "Зенита" Артем Дзюба не смог найти в Турции вариант трансфера, приемлемый для него по заработной плате.
Фото: ФК "Зенит"