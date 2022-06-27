- Как Луис Адриано и Фернандо в "Антальяспоре"? В порядке! Честно, я не понимаю, почему их не оставили в "Спартаке". Адриано уже 35, но он в фантастической форме и один из наших ключевых игроков. Может сыграть на острие, в оттяжке - прекрасно справляется со своей ролью, как и Фернандо, - передает слова Кудряшова "СЭ".
35-летний бразильский нападающий "Антальяспора" Луис Адриано перешел в турецкий клуб из "Палмейраса" в феврале 2022 года и в 16 сыгранных матчах во всех турнирах отличился 4 голами и 2 результативными передачами. 30-летний бразильский опорный полузащитник Фернандо подписал контракт с "Антальяспором" в январе 2022 года и в 18 матчах во всех турнирах записал на свой счет 4 гола и 4 результативных паса.
Кудряшов: не понимаю, почему Луиса Адриано и Фернандо не оставили в "Спартаке"
Защитник "Антальяспора" Федор Кудряшов рассказал об игре за турецкий клуб экс-легионеров "Спартака" нападающего Луиса Адриано и полузащитника Фернандо.
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