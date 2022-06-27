Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Рубин
16:00
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
19:00
РостовНе начат
Сделать ставку

Кудряшов: не понимаю, почему Луиса Адриано и Фернандо не оставили в "Спартаке"

Защитник "Антальяспора" Федор Кудряшов рассказал об игре за турецкий клуб экс-легионеров "Спартака" нападающего Луиса Адриано и полузащитника Фернандо.
Фото: AFP
- Как Луис Адриано и Фернандо в "Антальяспоре"? В порядке! Честно, я не понимаю, почему их не оставили в "Спартаке". Адриано уже 35, но он в фантастической форме и один из наших ключевых игроков. Может сыграть на острие, в оттяжке - прекрасно справляется со своей ролью, как и Фернандо, - передает слова Кудряшова "СЭ".

35-летний бразильский нападающий "Антальяспора" Луис Адриано перешел в турецкий клуб из "Палмейраса" в феврале 2022 года и в 16 сыгранных матчах во всех турнирах отличился 4 голами и 2 результативными передачами. 30-летний бразильский опорный полузащитник Фернандо подписал контракт с "Антальяспором" в январе 2022 года и в 18 матчах во всех турнирах записал на свой счет 4 гола и 4 результативных паса.


Антальяспор Спартак Фернандо Луис Адриано Кудряшов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

"Рубин" и "Крылья Советов" проведут контрольный матч в необычном формате
Кудряшов: не понимаю, почему Луиса Адриано и Фернандо не оставили в "Спартаке" 1
Форвард "Динамо" Н'Жи выложил фото в футболке "Наполи" 1
Уткин: календарь нового сезона РПЛ безусловно написан с учетом интересов "Зенита". Поздравляю с титулом чемпиона-2023 7
Тренер "Факела" рассказал о задачах команды в РПЛ и принципах комплектации состава к сезону 1
СМИ: Федун может покинуть состав исполкома РФС 3
Форварду "Оренбурга" Обухову продлили дисквалификацию за допинг после жалобы WADA в кассационный суд 1
Защитник "Химок" находится на просмотре в ЦСКА 3
СМИ: "Ахмат" подпишет контракт с воспитанником ЦСКА Олейниковым 2
Агент Маркао отреагировал на информацию об интересе ЦСКА 1
Источник: у Мозеса есть три предложения от английских клубов 5
Президент "Атлетико" подтвердил, что клуб подпишет экс-игрока "Зенита"
Источник: Вагнер Лав близок к переходу в азербайджанский "Сабах", который тренирует Мусаев 1
Хаджи: не могу сказать, что Ларссон большая потеря для «Спартака» 3 эксклюзив
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 46
"Спасибо за сезон, агент 007! 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью". "Спартак" - об уходе Ларссона 25
Аршавин, Видич, Йиранек, Кержаков и Титов - в составах на матч ветеранов "Зенита" и "Спартака" 9
В "Лилле" рассказали, что еще не приняли решение о будущем Языджи
СМИ: ЦСКА заинтересован в защитнике "Галатасарая" Маркао 4
Агент Крыховяка: Гжегож остается в "Краснодаре" 10
Мостовой: жалко, что Бакаев ушел, а Ларссон ушел, ну да и ладно. Не велика потеря 1
Зиньковский – в «Спартаке», Языджи – не в ЦСКА, Кассьерра – почти в «Зените». Главные трансферы и слухи прошедшей недели 2
"Ахмат" разгромил пензенский "Зенит" со счетом 9:1 1
Стукалов: в "Роторе" стоит задача в ближайшей перспективе выйти в РПЛ
Источник: Крыховяк ведет переговоры о расторжении контракта с "Краснодаром" 2
Широков – о Федуне: он очень много сделал для "Спартака", но с трофеями не заладилось 4
Официально: "Спартак" и Ларссон расторгли контракт 11
В "Химках" рассказали о деталях подготовки к введению Fan ID
Нигматуллин – об отставке Хачатурянца: возможно, рекомендовали уход – такие посты от хорошей жизни не покидают
Федун поделился мнением об уходе Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ
Все новости
-