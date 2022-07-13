"У нас были предложения от "Лиона", "Марселя" и некоторых других французских клубов. На словах интересовались команды из Англии. Сердар решил, что хочет играть только в Германии", - сказал Хагитали.
"Байер" подписал иранского форварда в 2022 году. До этого Азмун выступал за "Зенит". Всего за петербургский клуб провёл 104 матча и забил в них 62 гола.
На данный момент иранец отыграл за немецкую команду 11 матчей и отличился в них однажды.
Помимо "Зенита" в России Азмун выступал за "Рубин" и "Ростов".
Источник: "Sport24"
Азмун мог перейти в "Лион" и "Марсель", если бы не получилось с "Байером"
Агент нападающего Сердара Азмуна Мехди Хагитали рассказал, какие предложения поступали от европейских клубов помимо "Байера".
Фото: ФК "Байер"