- Был ли момент, когда было страшно? Весь этот месяц, что я был в Польше после 24 февраля. Потому что я там был с семьей, с ребенком. Переживал, чувствовал ответственность за них. Не знаю, правильно я боялся или нет. По итогу всё нормально было, пусть мы этот месяц почти не выходили из квартиры, - передает слова Жигулева Matchtv.ru.
26-летний центральный полузащитник Илья Жигулев является воспитанником клубной академии "Краснодара", в ходе своей карьеры выступал также за молдавский "Милсами", "Тосно", "Урал" и волгоградский "Ротор". В августе 2021 года футболист перешел в польский "Заглембе" из Любина, сумма трансферной компенсации "Краснодару" составила 300 тысяч евро. В 15 матчах за "Заглембе" Жигулев отметился 2 результативными передачами. В последний раз хавбек выходил на поле за польский клуб 18 февраля 2022 года, после 24 февраля ни разу не попал в заявку на матч и в апреле расторг контракт по соглашению сторон.
Жигулев - об уходе из "Заглембе": весь месяц после 24 февраля в Польше было страшно
Полузащитник Илья Жигулев рассказал об обстоятельствах своего ухода из польского "Заглембе" весной 2022 года.
Фото: ФК "Краснодар"