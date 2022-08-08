Накануне "Карагюмрюк" проиграл на своем поле "Аланьюспору" (2:4). Оздоев вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут, результативными действиями не отметился.
"Команда выглядела неорганизованной, у всех пока наблюдаются проблемы с сыгранностью. Команде нужен креативный полузащитник, который играл бы в паре с Оздоевым.
Какие впечатления оставила игра Оздоева? Команда потерпела чувствительное поражение. Я не думаю, что кто-то доволен индивидуальными выступлениями", - приводит слова Челасина РБ Спорт.
Свой следующий матч "Фатих Карагюмрюк" проведет 21 августа. Подопечные Андреа Пирло в гостях встретятся с "Бешикташем".
Напомним, турецкий клуб объявил о переходе Оздоева в конце июля. Полузащитник стал свободным агентом после окончания контракта с "Зенитом", за который он выступал с 2018 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость в 2,5 млн евро. До "Зенита" Оздоев выступал за "Рубин", "Ахмат" и "Локомотив".
В "Фатих Карагюмрюк" оценили дебют Оздоева за турецкий клуб
Пресс-атташе "Фатих Карагюмрюка" Батухан Челасин высказался о дебюте российского полузащитника Магомеда Оздоева за турецкий клуб.
Фото: ФК "Фатих Карагюмрюк"