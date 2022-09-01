Напомним, Дзюба подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор" по схеме "1+1", Кокорин на правах аренды перешел в кипрский "Арис".
"Я скорее похож на мяч, а не на футбольного эксперта. Исходя из этого, можно сказать точно: шансов попасть по мячу у Дзюбы больше. А сесть в тюрьму, насколько я помню историю, выше у Кокорина", - сказал Соловьев.
Также телеведущий отметил, что прекрасно относиться к Дзюбе.
"Когда увидите, передайте ему вот это" (отдал честь, приложив руку к голове), - добавил Соловьев.
Нападающий Артем Дзюба в составе "Адана Демирспор" провел 2 матча, на его счету 1 забитый гол. Ближайший матч "Демирспор" проведет 4 сентября против "Хатайспора". В таблице турецкой Суперлиги "Адана Демирспор" идет на 3-м месте (9 очков).
Кокорин перешел в "Арис" накануне, матчей за этот клуб он еще не провел. Завтра, 2 сентября, "Арис" сыграет против "Олимпиакоса" из Никосии.
Источник: РИА Новости
Телеведущий Соловьев оценил трансферы Дзюбы в Турцию и Кокорина на Кипр
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал трансферы российских нападающих Артема Дзюбы и Александра Кокорина.
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